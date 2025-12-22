Rykte: Nintendo stopper salget av pakken med Mario Kart World og Switch 2

HQ

Det har tidligere blitt bemerket hvor utrolig vellykket Nintendos Mario Kart World Bundle har vært, og står for det store flertallet av Switch 2-konsollene som er solgt så langt. Men det ser ut til at vi i fremtiden kanskje må kjøpe spillet separat.

Ingenting offisielt er bekreftet, men flere kilder (takk Resetera) rapporterer nå om en angivelig lekket Gamestop-e-post som avslører at Mario Kart World og Switch 2-pakken rett og slett har blitt avviklet:

"Denne pakken SKU har nå nådd slutten av livssyklusen, og flere enheter vil ikke lenger bli produsert. Fremtidig påfylling av Nintendo Switch 2 vil være basiskonsollen."

Nintendo har ennå ikke kommentert saken offisielt, men forhåpentligvis får vi høre mer snart. En mulig rimelig forklaring kan være at Nintendo tar denne ruten i stedet for å heve prisen på konsollen. Men hvis du vil kjøpe Switch 2 med et spill til en gunstig pris, kan det være på tide å slå til mens pakken fortsatt eksisterer.