Mario Kart World

Rykte: Nintendo stopper salget av pakken med Mario Kart World og Switch 2

Enhetene er fortsatt tilgjengelige, men produksjonen ser ut til å ha stoppet, ifølge en lekket e-post fra Gamestop.

Det har tidligere blitt bemerket hvor utrolig vellykket Nintendos Mario Kart World Bundle har vært, og står for det store flertallet av Switch 2-konsollene som er solgt så langt. Men det ser ut til at vi i fremtiden kanskje må kjøpe spillet separat.

Ingenting offisielt er bekreftet, men flere kilder (takk Resetera) rapporterer nå om en angivelig lekket Gamestop-e-post som avslører at Mario Kart World og Switch 2-pakken rett og slett har blitt avviklet:

"Denne pakken SKU har nå nådd slutten av livssyklusen, og flere enheter vil ikke lenger bli produsert. Fremtidig påfylling av Nintendo Switch 2 vil være basiskonsollen."

Nintendo har ennå ikke kommentert saken offisielt, men forhåpentligvis får vi høre mer snart. En mulig rimelig forklaring kan være at Nintendo tar denne ruten i stedet for å heve prisen på konsollen. Men hvis du vil kjøpe Switch 2 med et spill til en gunstig pris, kan det være på tide å slå til mens pakken fortsatt eksisterer.

Mario Kart World

Nå er det ikke bare tid for Nintendo Switch 2, men også Mario Kart World, og vi har nå anmeldt spillet for å sjekke om det rettferdiggjør et konsollkjøp...



