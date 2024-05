Rykte: Nintendo lager en remaster av F-Zero GX

De siste to tiårene har hvert eneste Nintendo-arrangement, pressekonferanse og stream endt med at triste fans har konkludert med at det ikke ble noe F-Zero denne gangen heller. I fjor ble imidlertid F-Zero 99 utgitt, noe mange tolket som en test for å se om det er interesse for franchisen.

Uansett rapporterer Nintendo-innsideren Zippo nå at Nintendo har en stor overraskelse i vente for alle Switch-eiere. De har utviklet en massiv remaster av F-Zero GX (opprinnelig utgitt for Gamecube i 2003) komplett med 1080p-racing i 60 bilder per sekund.

Denne utgaven vil hete F-Zero GX Recharged og er tilsynelatende allerede ferdigstilt. Tidligere denne uken fortalte vi at Nintendo har to remastere på gang for Switch, hvorav den ene er et Gamecube-spill, noe som passer med dette ryktet.

Zippo har hatt rett før i sine avsløringer, men også feil, så vi anbefaler deg å ta dette med en klype salt inntil videre. Og når det er sagt... vi håper virkelig at det er sant.