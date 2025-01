Rykte: Nytt bilde av Nintendo Switch 2-dockingstasjon avslører oppgradert kraft og design

HQ

Nintendo Switch 2 ryktemøllen kverner videre, med den siste gnisten av spekulasjoner som kommer fra et nytt bilde av dokkingstasjonen. Et annet påstått bilde av Nintendo Switch 2-dokken har dukket opp, denne gangen med tillatelse fra Laura Kate Dale i et innlegg på Bluesky. Bildet avslører dokkingstasjonens bakside, og viser inngangs- og utgangsspenningsdetaljer, noe som ytterligere gir spenning for Nintendos neste store utgivelse. Med sine buede kanter, matt svart finish og oppgraderte spesifikasjoner, signaliserer den nye dokkingstasjonen et bemerkelsesverdig skritt fremover for Switch-serien.

Ifølge Dales pålitelige kilde vil Switch 2-dokkingstasjonen inkludere en 20V-inngang og 15V-utgang, sammen med en 60W-ladekabel - nesten dobbelt så kraftig som den originale Switch-adapteren, som er 39W. Dette betyr at den nåværende generasjons laderen ikke vil være kompatibel når Switch 2 er forankret, noe som antyder en mer robust konsoll som er i stand til å håndtere høyere ytelseskrav.

Nintendo har lovet nyheter om sin neste konsoll innen mars 2025, og lekkasjer som dette øker bare forventningene til hva som kan bli avslørt i løpet av de kommende månedene. Tror du disse lekkasjene holder vann, eller er alt bare røyk og speil?

