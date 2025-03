Rykte: Nintendo Switch 2 vil ha 120 Hz LCD-skjerm med HDR- og VRR-støtte

HQ

Hvis du trodde at bare fordi Nintendo har satt en dato for den fullstendige avsløringen av Nintendo Switch 2 at ryktene og lekkasjene om ytelsen, ytelsen eller komponentene skulle stoppe, tar du dessverre feil. Fora som Reddit og Famiboards fortsetter å analysere hver minste lille bit av informasjon som faller i deres hender, og i dag gir vi troverdighet til et tips om at Nintendo Switch 2s skjerm vil være et LCD-panel som kjører med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Informasjonen er gitt av Famiboards-brukeren Secretboy, som var den som allerede forutså nesten nøyaktig grafikkortytelsen til Nintendos fremtidige konsoll. Faktisk forutså denne personen allerede i januar at skjermpanelet ville være 120 Hz, at det støtter HDR og VRR, at det har en LCD-skjerm og at kraften ville være 3 TFLOPS i Dock-modus og 1,5 i tilfelle bærbar modus.

Hvis alt dette blir bekreftet i Nintendo Direct 2. april. Vi vil snakke om maskinvare med en mye høyere fargedeklarasjon enn den nåværende Switch, større flyt og høyere bildefrekvens (vanskelig å si om den kan nå 60 bilder per sekund i bærbar modus, men... alt er mulig).

Vi ser frem til å finne ut mer når Nintendo presenterer konsollen om noen få dager, men med tanke på hva kilden til lekkasjen har gjort tidligere, er vi positive.