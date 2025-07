Rykte: Nintendo vil avsløre en ny Animal Crossing på neste Direct

HQ

Nylig rapporterte vi om ryktet om at en annen Nintendo Direct er i horisonten. Ryktet kommer fra en troverdig innsider og hevder at det vil skje før slutten av juli etter lanseringen av Donkey Kong Bananza. Det har nå skjedd, noe som betyr at Direct bør være hvilken som helst dag nå ...

Men hva vil den inneholde? Det viser seg at noen allerede har gitt oss det som kan være et innblikk i showet. Streamer Wood "BeatEmUps" Hawker snakket på Nontendo Podcast uker før rapporten kom ut, og kom med flere påstander, inkludert at vi endelig vil få det neste Animal Crossing -spillet.

I henhold til 9to5Toys sier BeatEmUps at showet vil inkludere Metaphor: ReFantazio på Switch 2, en haug med GameCube shadowdrops som vil inkludere Pokémon Colosseum, en Switch 2 oppgradering for The Witcher 3: Wild Hunt, Metroid Prime 4: Beyond's faste utgivelsesdato, Death Stranding: Director's Cut på Switch 2, og avsløringen av et nytt Animal Crossing som vil komme til Switch 2 -systemer i 2026.

Det ser ikke ut til at dette blir en omfattende avsløring for Animal Crossing prosjektet, da det heller nevnes at "I heard Isabelle's gonna show up and a teaser card 'Animal Crossing coming out in 2026'".

Gleder du deg til et nytt Animal Crossing -spill?