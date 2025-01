Rykte: Ny DLC på vei til Astro Bot

HQ

Astro BotDet elskede spillet som stjal hjerter på Game Awards, skaper bølger igjen. Etter å ha imponert spillerne med DLC etter lanseringen, som inkluderte speedrun-spor og et nivå med vintertema, går det nå rykter om at enda mer innhold er på vei. Et nylig bilde sendt til Sony-partnere, med Tekken-legenden Heihachi Mishima kledd som Astro Bot, har fått fansen til å surre av begeistring. Mens denne karakteren gjorde en cameo i det forrige Astro's Playroom, men ikke dukket opp i det siste eventyret, har denne nye teaseren antent ville spekulasjoner om fremtidig nedlastbart innhold. Bildet, som først ble delt av Arrowheads Johan Pilestedt i et innlegg på X før det raskt ble fjernet, har gitt bensin på bålet. Skaden var imidlertid allerede skjedd, og ryktebørsen var i full gang. Du kan sjekke ut bildet nedenfor.

Hvilken DLC vil du se i Astro Bots neste oppdatering?