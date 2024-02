Rykte: Nye Fable lanseres i 2025

HQ

Rebooten av Fable ble annonsert under Xbox Games Showcase i 2020, som en av de første titlene som ble avslørt for Xbox Series S/X. Siden da har vi ikke hørt så mye, selv om vi fikk se glimt av grafikken under Xbox Games Showcase 2023. Men siden da har det vært stille igjen.

Heldigvis ser det ikke ut til at lanseringen er så langt unna, ettersom den ganske pålitelige innsideren/leakeren NateTheHate nå hevder at det vil bli lansert i 2025. Selv om han ikke går inn på flere detaljer enn det, skriver PlayGround Games' ledende rekrutterer, Anastasia Sharples, på sin LinkedIn at de har "done over 100 hires in 2023" (hyggelig å lese om folk som blir ansatt i stedet for sparket), noe som definitivt indikerer at de ser ut til å ha gått inn i full produksjon av Fable.

Som vanlig er dette likevel bare et rykte, så ta premieren i 2025 med minst en teskje salt.