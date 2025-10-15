Rykte: Remaken av det første Halo "vil ha sprint og moderne spillmekanikk"

HQ

Det har gått mange rykter om at Halo Studios for tiden jobber med en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved, som forventes å ha premiere akkurat i tide til seriens 25-årsjubileum i november 2026. Vi vet ikke om dette er tilfelle, men vi kan bekrefte at ryktene er såpass mange og kommer fra pålitelige kilder, og at Halo Studios selv har antydet at dette er tilfelle - så det virker ikke spesielt urimelig.

Men hvordan vil det føles å gå tilbake til Combat Evolved etter alle endringene vi har sett i serien opp gjennom årene? Det hadde ikke engang grunnleggende funksjoner som sprint eller glidning, muligheten til å hive deg opp på avsatser, Aim Down Sights, gripekroker og lignende. Det var et ganske tregt spill, veldig nedstrippet i sin natur.

Den velrenommerte X-kontoen Halo Leaks (som har avslørt mange ting tidligere) gir oss nå svaret på dette spørsmålet, og det viser seg at overgangen ser ut til å være veldig enkel, nesten umerkelig. Kontoen skriver at "Halo CE Remake vil ha sprint og moderne spillmekanikk," og spillingen vil være basert på flerspillerdelen av den kommende Halo, som muligens er Halo 7.

Dette er ikke en enkel ansiktsløftning, og vi vet allerede at Halo Studios vil bruke Unreal Engine 5 for sine titler fremover. Halo Leaks forklarer at det ganske enkelt er "en full nyinnspilling som ligner på Resident Evil-remakene."

Dette er selvfølgelig ikke bekreftelse på noen måte, men Halo Leaks har hatt rett mange ganger før. Forutsatt at dette er sant, høres det bra ut, eller burde nyinnspillingen ha beholdt spillingen til originalen?