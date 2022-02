Rykte: Nytt Assassin's Creed kommer i høst eller 2023

Forrige sommer bestemte Ubisoft seg for å bekrefte ryktene om at de har startet utviklingen av et meget ambisiøst spill foreløpig kalt Assassin's Creed Infinity. Planen er at dette ikke skal komme før om noen år, men så lenge kan selvsagt ikke det franske selskapet vente på en av de mest populære franchisene sine.

Jason Schreier fra Bloomberg har atter en gang ødelagt moroa for Ubisoft sin markedsføringsavdeling ved å avsløre at det som tidligere var planlagt som enda en utvidelse til Assassin's Creed Valhalla har blitt omgjort til et selvstendig spill og skal slippes sent i høst eller 2023. Her skal vi få spille som Basim Ibn Ishaq, så da overrasker det nok ikke at det blir et enda større fokus på sniking.

Siden dette egentlig skulle være en utvidelse vil det også bli langt mindre enn Origins, Odyssey og Valhalla, så vi får se hva prisen og slik blir når Ubisoft etter hvert offisielt avduker prosjektet.