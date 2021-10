Rykte: Nytt Killer Instinct er under aktiv utvikling

HQ

Killer Instinct var et av lanseringsspillene til Xbox One da den ble lansert i 2013, et "free to play"-fightingspill som lyktes i å bli meget populært takket være bra kommunikasjon med fighting-communityet og et generelt bra spill.

Tross at det nådde over ti millioner spillere, stoppet støtten til slutt i 2017 og siden har vi ikke fått noen livstegn fra serien. Heldigvis kan dette være i ferd med å endres om man skal tro insideren Nick Baker fra XboxEra Podcast. Han hevder at han har kilder som sier at et nytt Killer instinct er "under aktiv utvikling".

Killer Instinct fra 2013 ble utviklet av Double Helix Games, men ble senere flyttet til Iron Galaxy Studios når førstnevnte studio ble kjøpt opp av Amazon. Baker sier at han ikke vet hvilken utvikler det er som lager det nye spillet, men at det verken er Double Helix Games eller Iron Galaxy Studios, og han tror heller ikke at det er NetherRealm.

Forhåpentligvis får vi høre mer om dette snart, forutsatt at det er sant. Men nå er det i hvert fall bare et rykte.