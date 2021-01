Rykte: Overwatch 2-utviklingen går meget langsomt

Du ser på Annonser

Overwatch 2 ble presentert under BlizzCon 2019, og allerede da gjorde director Jeff Kaplan det klart at spillet kom til å ta lang tid å utvikle, og sa at de enda ikke hadde kommet så langt. Men det virker ikke å være det eneste problemet, for nå kommer det tegn på at utviklingstakten er lavere enn ønsket. Metro har visstnok pratet med anonyme utviklere fra prosjektet, og de sier at utviklingen på nåværende tidspunkt går meget langsomt.

"I've heard they're really f**king slow, and that they're delaying it. I heard they are really slow at developing it. It doesen't sound good at all, it sounds like it's really far off. "

Streameren har tidligere bevist at han har kontakt med utviklerteamet, så det gjør det mer sannsynlig at dette faktisk stemmer, men ingenting er bekreftet.