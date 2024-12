Rykte: Paapa Essiedu kan bli Slur i Harry Potter-serien

HQ

Som du sikkert vet, jobber Warner Bros. for tiden med en ny Harry Potter-serie som skal produseres sammen med bøkenes forfatter, J.K. Rowling. Tanken er at den skal være nærmere bøkene enn filmene var, og at hver sesong skal tilsvare en bok.

Nå melder Deadline at HBO vurderer å caste Paapa Essiedu (I May Destroy You, Murder on the Orient Express) som Severus Snape, som ble ikonisk spilt av den avdøde legenden Alan Rickman i filmene. Det er selvfølgelig ikke små sko å fylle, men Essiedu har allerede en imponerende merittliste.

Snape er en av de mest elskede og komplekse Harry Potter-figurene. Han er lederen av Smygard og en nøkkelperson i historien. Ut fra kommentarene å dømme virker mange overrasket over forslaget, ettersom Snape beskrives som en bemerkelsesverdig blek person, og på den offisielle HarryPotter.com kan vi lese at "Professor Snape er kjent for sitt lange, svarte hår og bleke hud".

På den annen side er Snape rundt 30 år gammel i den første boken, mens Rickman var 20 år eldre, så Essiedu er mye nærmere karakteren i så måte.

Selv om ingenting er bekreftet ennå, hva tror du, er Paapa Essiedu det riktige valget for rollen som Severus Snape?