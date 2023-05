Rykte: Peacemaker blir med i Mortal Kombat 12

HQ

I lang tid antok mange at Netherrealm Studios jobbet med en tredje del i DC-kampfranchisen Injustice ettersom de har vekslet mellom den og Mortal Kombat. Men tilbake i februar ble det avslørt at det neste spillet fra studioet faktisk er Mortal Kombat 12. Heldigvis ser det ut til at vi kan få litt DC-kjærlighet uansett.

Da DC-fanen Greg Miller twitret at Peacemaker er den beste karakteren fra DC-universet svarte Windows Central-redaktøren Jez Corden at det "Ville være kult hvis han var spillbar i et kommende kampspill".

Ettersom Corden ved flere anledninger har bevist at han har gode innsidekontakter i bransjen, kan det bety at han faktisk hinter noe. Mens Mortal Kombat 12 ikke er det eneste store kampspillet som kommer i år (vi har også Street Fighter 6 og Tekken 8) vil karakteren Peacemaker definitivt passe godt til Mortal Kombat siden eieren av Netherrealm Studios, Warner Bros., også eier DC.

Vil du spille som Peacemaker hvis han dukker opp i Mortal Kombat 12?