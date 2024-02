Rykte: Persona 3 Reload får mye DLC i år

HQ

Vi likte veldig godt remaken av Shin Megami Tensei: Persona 3, som byr på stort sett alt man kan ønske seg i et helt nytt spill. Persona 3 Reload er tydelig basert på originaltittelen, men har modernisert gameplay, imponerende grafikk og virkelig smidige løsninger som gjør at det føles som om det er et spill som kunne vært utviklet i 2024.

Men... det var noen få utelatelser, hovedsakelig det faktum at noe innhold fra Persona 3 FES og Persona 3 Portable manglet. Men frykt ikke, det ser ut til at vi kan få det vi ber om likevel, ettersom en svært anerkjent Atlus-leaker ved navn MbKKssTBhz5 nå avslører at "flere DLC er planlagt", og enda bedre, alt vil bli utgitt før 1. april 2025.

Dessverre vil vi fortsatt ikke få alt, ettersom den kvinnelige hovedpersonen fra Persona 3 Portable ikke kommer til å bli lagt til, men det ser likevel ut til at en av de svært få ulempene med Persona 3 Reload kan bli endret i en ikke altfor fjern fremtid.

Du kan sjekke ut anmeldelsen vår av Persona 3 Reload her, det er tilgjengelig fra og med i morgen til PC, PlayStation og Xbox (og enda bedre, det er også inkludert i Game Pass, så du bør absolutt prøve det hvis du elsker J-RPG-er... eller gode spill generelt).