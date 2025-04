Rykte: Persona 4 Golden Remake kunngjøring kan være nært forestående

HQ

Atlus er akkurat nå på toppen av JRPG-utviklerne. Etter et virkelig forrykende 2024, med tre store utgivelser, inkludert det nye Metaphor: Refantazio, pluss nye versjoner av Shin Megami Tensei V: Vengeance og Persona 3 Reload (pluss DLC-en The Answer), ser det ikke ut til å være noe som kan stoppe den japanske giganten, og alles øyne er rettet mot hva de vil tilby neste gang.

Og vi har kanskje allerede fått det første hintet om hva som kommer, for tilsynelatende har P4RE.JP-nettdomenet, som eies av Atlus og antageligvis er reservert for en potensiell nyinnspilling av Persona 4, blitt oppdatert internt, selv om det akkurat nå returnerer en feilmelding og ikke kan vises, ifølge Persona Central.

Tidligere har endringer som dette på Atlus' domener betydd at den offisielle spillannonseringen har funnet sted i løpet av få dager, så det er sannsynlig at hvis en lignende tidsplan opprettholdes ved avsløringen, vil vi ha den offisielle kunngjøringen av en ny versjon av PS2 JRPG fra 2008 i neste uke.

Persona 4, og spesielt den fullstendige, remastrede versjonen Persona 4 Golden, anses av mange for å være den beste historien i Persona-franchisen, selv om Persona 5 Royal fortsatt er den mest populære og den som åpnet den opp for allmennheten. Etter suksessen med Persona 3 Reload i fjor, er vi ikke i tvil om at fans av sjangeren vil være mer enn fornøyd med denne antatte kunngjøringen.

Og la oss ikke glemme å se på fremtiden, for Persona 6 har vært i horisonten i årevis ...