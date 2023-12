Rykte: Peter Griffin og Solid Snake er på vei til Fortnite

HQ

Denne helgen blir veldig stor for Fortnite ettersom Battle Royale vil servere et massivt arrangement som vil se spillet legge bak seg sitt fjerde kapittel og starte sitt femte. For dette formål har en lekkasje funnet sted på Xbox-dashbordet, som viser det som ser ut til å være en teaser av kamppasset for den første sesongen av kapittel 5 i Fortnite, og det inkluderer et par hovedpersoner.

Som du kan se nedenfor, avslører bildet at både Peter Griffin og Solid Snake vil ankomme Battle Royale i løpet av neste sesong. Vanligvis for Battle Pass-tillegg som dette ser ut til å være, vil alle skinnene bli lagt til i starten av sesongen, og det vil være opp til spilleren å låse dem opp i sitt eget tempo. Dette tyder på at Peter Griffin og Solid Snake vil ankomme øya så snart kapittel 5 starter i løpet av de kommende dagene.

Kommer du til å få med deg det neste store Fortnite -arrangementet og spille kapittel 5 etterpå?