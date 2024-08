Rykte: Phantom Blade: Zero sikter mot utgivelse høsten 2026

HQ

Spill tar lang tid nå for tiden, og selv om det er kjipt å måtte vente på en kommende utgivelse - spesielt når du kan se gameplay som ser veldig kult ut - kan vi ikke forhaste oss hvis vi vil at spillene våre skal ha den samme kvaliteten som vi er vant til.

Noe som betyr at vi kan være mer enn to år unna utgivelsen av Phantom Blade: Zero. S-Games actiontittel ser ut til å være noe spesielt, og likevel ifølge YouTuber JorRaptor, ble han fortalt av utvikleren at det ikke vil være før høsten 2026 at vi ser spillet.

Siden dette ikke er offisielt bekreftet av utviklerne, kan vi selvfølgelig ikke si at denne utgivelsesdatoen er fastlåst, og planer kan som kjent endre seg i denne bransjen. Men hvis det fortsatt er to år igjen, håper vi at vi får se mye mer av spillet innen den tid.

Hvis du vil se mer Phantom Blade: Zero, sjekk ut vår gameplay hands-on og vårt intervju nedenfor.

