Rykte: PlayStation tvinger utviklere til å gi oss flere demoer

I tillegg til hvilke spill som vil være i de ulike samlingene har et av de vanligste spørsmålene rundt nye PlayStation Plus etter at tjenesten ble bekreftet vært hvor mange demoer PlayStation Plus Premium-medlemmer vil få og hvor omfattende de vil være. Nå kan vi ha fått en indikasjon.

Kilder Game Developer har snakket med hevder at Sony har oppdatert retningslinjene sine slik at alle utviklere som lager spill som koster mer enn 34 dollar må lage en tidsbegrenset demo som lar PS Plus Premium-medlemmer prøve dem i minst to timer. Disse demoene må visstnok bli tilgjengelige senest tre måneder etter at spillene lanseres. Dermed høres det ut som om ønskene mange av dere har om å få enda flere demoer vil oppfylles om du er villig til å betale 1170 kroner i året for Premium, men la meg dele mine tanker.

For personlig tror jeg ikke Game Developer har full oversikt over situasjonen. Sony er ikke dumme nok til å kreve at alt fra nye Call of Duty-spill til mindre spill som Hades må ha demoer for å slippes på PlayStation-konsollene. Dette ville fått mange til å regelrett boikotte PlayStation med mindre de får heftig betalt for å lage demoene. Å lage demoer vil tross alt ofte kreve mye tid og krefter selv om det "bare" er å implementere en klokke som avbryter prøveperioden etter to timer. Derfor mener jeg at sjansen for at alle spill over priskravet får tidsbegrensede demoer på PlayStation Plus Premium er ekstremt lav. Jeg vil likevel veldig gjerne høre hva dere tenker om saken. Ville PlayStation Plus Premium vært tidenes beste tilbud om vi fikk prøve to timer av alle spill over 350 kroner og mener du det ville vært rettferdig?