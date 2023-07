Rykte: Pokémon Black and White-oppfølger kan være på vei

HQ

Pokémon Legends: Arceus viste seg å være et ekstremt vellykket eksperiment for serien. Det viste seg å være en vellykket kombinasjon av å ta spillerne tilbake til seriens grunnlag når det gjelder historien, og å gi dem et unikt spill med færre kamper, men mye mer utforskning.

Nå tror fansen at et Gen 5-spill i stil med Legends: Arceus er på vei. Riddler Khu, en velkjent Pokémon-leaker, la ut et bilde som sier at en figur fra Pokémon Scarlet and Violets DLC vil bli koblet til det neste spillet.

Pokémon-nyhetskontoen SoulSilverArt mente da at de hadde tydet ledetrådene, og at vårt neste spill er en Pokémon Black and White Legends-tittel. Det ville være logisk om vi hoppet til Unova etter Gen 4-remakes, men med tanke på at Pokémon Black and White ikke solgte like godt som noen av de andre titlene i serien, kan Game Freak finne på et annet prosjekt i stedet.

Vil du se et Gen 5-spill i Legends-stil, eller bør vi heller få nyinnspillinger av Pokémon Black and White?