Rykte: Project Sirius i The Witcher-serien er et samarbeids-RPG

Blant de mange andre prosjektene i CD Projekt Reds fremtid har vi et kommende The Witcher-flerspillerspill. Utviklet av The Molasses Flood (som ble fullstendig slått sammen med CDPR i fjor), er Project Sirius fortsatt innhyllet i mystikk, men ny informasjon kan gi oss en pekepinn på hva slags opplevelse vi kan forvente når det blir fullstendig avslørt.

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En anonym kilde forteller MP1st at spillet er et gratis co-op-RPG, der du og vennene dine skal lage egne, tilpassbare Witcher-figurer og ta på dere oppdrag for å drepe monstre i ulike miljøer, som hjemsøkte ruiner, uhyggelige sumpområder og mer. Du vil få evner basert på de ulike Witcher-skolene, kan brygge potions og bruke magiske tegn også. Spillet foregår i år 1230 i The Witcher-universet, da Geralt fortsatt ville ha vært en ungdom.

Tilsynelatende er spillet foreløpig kun rettet mot en lansering på PC og mobil, noe som betyr at konsollspillere i teorien vil bli utelatt. Project Sirius er fortsatt under aktiv utvikling, etter å ha blitt relansert i 2023. The Witcher-flerspillermodusen står kanskje ikke på alles ønskeliste akkurat nå, men vi vet også at CD Projekt Red jobber hardt med det neste hovedspillet i Witcher-sagaen, så du trenger ikke å frykte at serien skal endre retning.