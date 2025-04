The Witcher spin-off-studioet fusjonert inn i CD Projekt Red

Tilbake i 2021 kjøpte The Witcher og Cyberpunk 2077-studioet CD Projekt Red The Molasses Flood. Siden den gang har den Boston-baserte utvikleren jobbet med en spin-off av The Witcher IP, som har kodenavnet Project Sirius.

Denne uken, som oppdaget av Eurogamer, har The Molasses Flood bekreftet at studioet har blitt slått sammen helt med CD Projekt Red. "Vi vil gi deg beskjed om at 1. april 2025 fusjonerte The Molasses Flood LLC ('TMF') med CD Projekt Red Inc. ('CDPR Inc.'), et selskap som er en del av CD Projekt Group," heter det i en melding på utviklerens nettsted.

The Molasses Flood har opphørt som egen juridisk enhet, men vil fortsette under CD Projekt Red som en del av CD Projekt Group. Selv om dette kanskje bekymrer noen, spesielt etter oppsigelsene i studioet for et par år siden, er det håp blant The Molasses Flood-utviklerne.

På LinkedIn kom medstifter av studioet Damian Isla med en uttalelse der han kunngjorde sin avgang, og der han også sa at han trodde fusjonen var en god ting for studioet. "Dette er åpenbart en stor forandring. TMF har vært en stor del av livet mitt de siste ti årene, og jeg er stolt over å ha vært med på å bygge noe som varte så lenge som TMF gjorde, i et markedsmiljø som ofte er ganske fiendtlig mot små team som vårt", skrev han.

Project Sirius er fortsatt under utvikling. Vi har for øyeblikket ingen oppdateringer om utgivelsesinformasjon, men kanskje denne sammenslåingen er et skritt i riktig retning for prosjektets fremtid.