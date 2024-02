Rykte: PS5 Pro lanseres i år

HQ

Mens vi har fått en offisiell bekreftelse på at Xbox vil lansere ny maskinvare i år, har vi ikke fått noen tilsvarende kunngjøring fra Sony. Eieren av PlayStation-plattformen har holdt kortene tett til brystet.

Men analytikere som CNBC har snakket med tror at vi vil få en PS5 Pro-konsoll i år. I hovedsak er dette for å gi Sonys maskinvare en liten oppfriskning etter tre år med PS5, og den skal også markedsføres som konsollen du kan spille Grand Theft Auto VI på.

Det betyr ikke at Rockstars spill ikke kan spilles på en vanlig PS5 eller Xbox Series X, men at det kanskje kan få høyere oppløsning eller bedre ytelse på den nye konsollen. Det vet vi ikke før det kommer en offisiell melding fra Sony, men det er en økende forventning om at noe maskinvarerelatert vil bli annonsert snart.