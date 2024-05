Rykte: Red Dead Redemption kommer til PC

HQ

Red Dead Redemption kan endelig få en offisiell PC-versjon snart. I det minste er det i henhold til en ny streng med data funnet på Rockstars lanseringssidefil.

Leaker og Rockstar-innholdsskaper Tez2 la først ut et bilde som viser noen nye kodelinjer som skildrer tekst som lyder som følger: "Reis over den viltvoksende vidden i det amerikanske vesten og Mexico i Red Dead Redemption, og dens zombie-horror følgesvenn, Undead Nightmare nå spillbar på PC."

Dette indikerer at vi snart vil få en PC-utgivelse for spillet. Etter at Red Dead Redemption ble utgitt på PS4 og Nintendo Switch i fjor, viste det at Rockstar fortsatt var villig til å legge ut dette spillet på nye plattformer, selv om du ikke akkurat får en remastered eller nyopprettet opplevelse. Ikke forvent at det første spillet skal matche det andre når det gjelder det visuelle, selv om det kommer til PC.