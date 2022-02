Rykte: Resident Evil 4-remaken skal endre ganske mye

Capcom har fortsatt ikke annonsert noe selv, men det har vært en ganske åpen hemmelighet at selskapet er godt igang med utviklingen av Resident Evil 4: Remake etter sukessen til Resident Evil 2 og Resident Evil 3. I forrige uke sa til og med Shinji Mikami, skaperen av originalen, at han håper en eventuell remake vil forbedre historien. Det er mulig at dette var et hint.

Troverdige Imran Khan fra Fanbyte hører fra sine kilder at Resident Evil 4: Remake vil gjøre langt flere endringer i forhold til originalen enn de to foregående Resident Evil-remakene gjorde. Blant annet vil historien bli ganske annerledes. Et lite eksempel på dette er at den nærmest ikoniske starten i landsbyen og flere andre deler av spillet har blitt flyttet til natten siden målet er å gjøre remaken langt skumlere.

Samtidig skal personer som har mindre roller i originalen få mer tid i rampelyset og være viktigere, så det hadde jo nesten vært litt artig om vår kjære kjøpmann får gjøre mer.

Et slags eksempel på dette er at Assignment: Ada- og Separate Ways-innholdet skal slåes sammen og bli mer omfattende for å få dem til å passe bedre inn i selve historien. Khan sine kilder virker dog usikre på om dette blir en utvidelse eller grunnleggende del av spillet.

Kort sagt høres det ut som om Capcom ønsker å ta et par sjanser med den etterlengtede remaken av det mange mener er seriens beste spill, så det skal bli spennende å se hva folk synes når Resident Evil 4: Remake avdukes offisielt før sommeren om alt går som planlagt.