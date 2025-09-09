Rykte: Resident Evil 7 kommer til Switch 2

HQ

Selv om PlayStation var konsollen der Resident Evil først begynte, er det lett å glemme at Capcom opprinnelig ga ut Code: Veronica eksklusivt til Dreamcast, før de fokuserte helt og holdent på Gamecube med skrekkserien sin, inkludert en nyinnspilling av det første spillet og de tidseksklusive Resident Evil Zero og Resident Evil 4.

Siden den gang har ikke Nintendo-konsollene vært stedet å gå hvis du vil ha glede av Resident Evil. Selv om det ble gitt ut spill for Switch, var disse skybaserte. Men nå har vi Switch 2 ute, og den har et helt annet ytelsesnivå å spille med, og nå antyder to ganske kjente innsidere (lagt merke til via Reddit) at Resident Evil 7: Biohazard kommer til Switch 2. Tilsynelatende er dette native versjoner, så vi vil kunne spille uten behov for sky- og online-tilkobling.

Det har gått hyppige rykter om at en Nintendo Direct kommer senere denne uken, og hvis det er tilfelle, håper vi at dette faktisk dukker opp. Og i så fall er det sannsynligvis bare et spørsmål om tid før Resident Evil Village også blir kunngjort for Switch 2.