Rykte: Robin vil dukke opp i The Batman - Part II

HQ

Robin ser ut til å dukke opp i The Batman - Part II. I hvert fall hvis vi skal tro de siste ryktene, som sier at Batmans trofaste hjelper er med i manuset til den etterlengtede superheltoppfølgeren.

Ifølge Jeff Sneider, som er en innsider i bransjen, kan vi forvente å se Robin i filmen, men det er ikke nevnt hvor mye han vil være med i manuset. Når det gjelder manuset, bemerker Sneider at kilden hans sier at det var "verdt å vente på".

Warner Bros. har bekreftet at The Batman - Part II begynner innspillingen neste vår for en premiere i oktober 2027. Sneiders kilde sier at alle er fornøyde med hvordan oppfølgeren utvikler seg, til tross for at lanseringen er kraftig forsinket. Rull på 2027!

The Batman - Part II slippes på kino 1. oktober 2027.