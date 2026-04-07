Rykte: Robocop-serien endelig godkjent av Amazon

HQ

Amazons planer om en Robocop-serie har vært snakket om i årevis, men uten noen konkrete resultater å vise til. For halvannet år siden dukket det opp rapporter om at en produsent for serien hadde blitt funnet, og mange forventet at ting skulle begynne å bevege seg - men det skjedde ikke.

Nå er det imidlertid håpefulle nyheter fra The Ankler, som hevder å ha et eksklusivt scoop om at serien offisielt har fått grønt lys av Amazon og nå er klar til å gå i produksjon. Hvorvidt produsent James Wan (Saw, The Conjuring, Insidious) og showrunner Peter Ocko (Moonhaven), som begge var knyttet til prosjektet i 2024, fortsatt er involvert er imidlertid usikkert.

Forhåpentligvis får vi vite mer i nær fremtid, for vi er nok ikke de eneste som ikke er helt klare til å sprette den (alkoholfrie) champagnen ennå etter alle vendingene Robocop-rebooten har vært gjennom.