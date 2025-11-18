Rykte: Rockstar har testet for å se om Switch 2 kan kjøre GTA 6

HQ

Det er ingen mangel på rykter på nettet, og sosiale medier er fulle av folk som vil ha sine "15 minutters berømmelse" - selv om det betyr å finne på noe. Derfor er det viktig å holde oversikt over hvilke innsidere som er kjent for å levere god informasjon i stedet for dårlig.

En person vi ikke vet så mye om, er Nash Weedle, noe som betyr at han sjelden har levert rykter som har vært vesentlige og/eller korrekte. Kanskje er det derfor en bruker av sosiale medier ba en mer kjent innsider, NateTheHate, om å verifisere informasjon fra førstnevnte. Det handler om Grand Theft Auto VI, som Nash Weedle hevder kommer til Switch 2.

Imidlertid antyder NateTheHate vennlig at dette faktisk kan være sant, og skriver:

"Jeg sa for en stund siden at R * gjorde tester for å bringe det til Switch 2; men tester er ikke alltid like utgivelse. Jeg vet at det er gjort en innsats for å se om de kan bringe det til plattformen. Jeg vet ikke den nåværende tilstanden til den innsatsen."

Med tanke på at Grand Theft Auto VI kommer til Xbox Series S, som flere utviklere har sammenlignet med Switch 2 når det gjelder ytelse, høres det ikke helt umulig ut. Foreløpig er dette bare et rykte, men la oss håpe at Rockstars tester har levd opp til forventningene.