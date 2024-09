Rykte: Rocksteady jobber med et nytt Batman-spill

HQ

Med tanke på den kolossale fiaskoen Suicide Squad: Kill the Justice League var det mange som håpet at fiaskoen med dette ene prosjektet ikke ville bli undergangen til Rocksteady Studios, og at det også kunne være den tydelige tilbakemeldingen på at utvikleren trenger å gå tilbake til det de er best på: Å lage Batman-spill med én spiller.

Selv om det er uklart om denne drømmen vil bli realisert, har et rykte begynt å sirkulere om at Rocksteady nok en gang jobber med Batman-merket for et helt nytt spill. Denne informasjonen kommer fra leaker og såkalt insider Shpeshal Nick, som også legger til at Sony ønsker å knytte spillet til PlayStation for en slags eksklusivitetsavtale.

"Jeg er ikke sikker på hvilket studio folk drømmer om, men jeg har hørt at Rocksteady skal lage det igjen. Jeg tror også Sony prøver å tjene penger på det lol".

Det store spørsmålstegnet er om dette ryktede prosjektet vil være et rent enspillerprosjekt eller om det vil ha GaaS og flerspillerelementer som Suicide Squad. Med tanke på sistnevntes problemer har vi forhåpentligvis noe mer beslektet med Arkham-trilogien i vente, men uansett hva som ender med å skje, vil vi definitivt ikke se dette prosjektet på lenge, forutsatt at det er ekte.