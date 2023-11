Rykte: Saints Row-rebooten skulle være mer som Saints Row 2

HQ

Etter Saints Row: The Third så det ut til at Volition mistet oversikten over hva som gjorde serien populær i utgangspunktet, og verken Saints Row IV eller Saints Row: Gat out of Hell ble kommersielle suksesser. Dette førte til en sju år lang pause for serien frem til fjorårets Saints Row, men det mislyktes på omtrent alle måter, og førte til slutt til at Embracer la ned utvikleren Volition som en del av den pågående omstruktureringen.

Men ifølge youtuberen mrsaintsgodzilla21 kunne ting ha vært helt annerledes. Volition ønsket angivelig å gå tilbake til grunnpilarene i serien med et spill som var mer i tråd med Saints Row 2, inkludert figurer som Aisha, Dex, Pierce, Shaundi og selvfølgelig Johnny Gat. Spillet skulle være mer jordnært, men fortsatt ha de overdrevne øyeblikkene vi elsket i serien.

Dessverre likte ikke utgiveren Deep Silver denne ideen, og endret retningen ganske mye i selve utviklingen. Dette førte til slutt til den noe utvaskede og ødelagte rebooten. Til tross for at Volition er borte har utgiveren allerede sagt at vi vil få mer Saints Row i fremtiden. La oss håpe at de vender tilbake til Volitions opprinnelige ideer for spillet, for det hørtes ut som noe fansen ville sette pris på - eller hva tror du?

Takk til GamingBolt