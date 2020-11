Rykte: Samling med Red Dead Redemption 1 og 2 er på vei

Du ser på Annonser

Rockstar er godt i gang med å oppdatere GTA V til den nye generasjonen, men det er ikke det eneste prosjektet de har på gang. De fleste forventer at Red Dead Redemption 2 skal utgis til de nye konsollene, men Rockstar ser ut til å ha noe enda bedre på gang.

Nylig la nemlig Amazon ut noe de kaller Red Dead Redemption: The Outlaws Collection, som er en samling som inneholder både Red Dead Redemption og Red Dead Redemption 2 til PS5 og Xbox Series. Det var også inkludert et bilde av coveret, som ser ganske offisielt ut, hvilket peker mot at dette ikke bare er en merkelig feil fra Amazons side.

Det har fortsatt ikke blitt annonsert noe offisielt, så dermed er dette kun et rykte enda. Men vi krysser fingrene for at dette er sant, for et gjensyn med første Red Dead Redemption hadde virkelig ikke skadet.