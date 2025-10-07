Rykte: Silent Hill 2 Remake er i ferd med å bli annonsert for Xbox

HQ

Det var en feiret retur for Silent Hill-serien da Bloober Team og Konami ga ut Silent Hill 2 Remake. Men det kom bare ut på PC og PlayStation 5 - og husker du når det skjedde?

Det gjør vi, det var 8. oktober, for nesten nøyaktig ett år siden. I morgen er det ett år siden, og kanskje er det på tide at flere får oppleve grusomhetene? Ett år er en vanlig periode for tidseksklusiver, og nå skriver den velkjente lekkasjeren Dusk Golem (som vanligvis rapporterer om Capcom og Resident Evil spesielt) at Bloober er klar til å kunngjøre Silent Hill 2 Remake for flere formater - nærmere bestemt Xbox.

Vi vet ennå ikke om det også kommer til Switch 2, men det virker ikke helt urimelig med tanke på at studioets siste spill, Cronos: The New Dawn, også ble utgitt på Nintendos nye konsoll.

Hva tror du, vil Silent Hill 2 Remake forbli eksklusivt for PC og PlayStation, eller vil flere spillere få sjansen til å gjenoppleve skrekken i nær fremtid?