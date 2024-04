Rykte: Sonic Team lager Sonic Frontiers 2

HQ

Etter suksessen med Sonic the Hedgehog-filmene ser det ut til at Sega og Sonic Team har fått ny selvtillit, og etter to tiår med svært ujevne Sonic-spill har pinnsvinets siste eventyr vært desto bedre.

Det mest bemerkelsesverdige av disse er kanskje Sonic Frontiers fra 2022, og mange har håpet på en oppfølger. Og kanskje er den på vei. Den ofte betrodde innsideren Daniel Richtman har via sin Patreon-konto avslørt at Sega for tiden jobber med Sonic Frontiers 2. Dette gjorde selvsagt mange fans glade, men det er fortsatt et ubekreftet rykte, noe som fikk en bruker til å spørre den velkjente Sega/Atlus-insideren MbKKssTBhz5 om han/hun hadde hørt noe om det.

Og ganske riktig, personen bak kontoen svarte: "Dette er korrekt informasjon", og fortsatte deretter:

"Tittelen er en oppfølger til Frontiers i spillestil. Men navnet kan endre seg. Frontiers var Rangers helt til det ble annonsert."

Selv om det fortsatt bare er et rykte, er disse to kildene uvanlig gode, og forhåpentligvis får vi vende tilbake til verdenen til Sonic Frontiers i en ikke altfor fjern fremtid.