Rykte: Sony har en PlayStation-strøm planlagt for neste måned

Microsoft holdt sitt Xbox Developer Direct -arrangement i forrige uke, og viste frem Fable og Forza Horizon 6, komplett med informasjon om deres respektive lanseringer. Det går også rykter om at et Nintendo Direct-arrangement er planlagt i februar, og det har vært snakk om en mulig Sony-stream også.

En bruker henvendte seg til innsideren NateTheHate, som har en god track record for lekkasjer, for å spørre om informasjonen om et Sony-arrangement neste måned er sant. Svaret var oppmuntrende: "Det blir det, ja."

Det er selvfølgelig fortsatt bare et rykte, men det ser ut til at vi kan se frem til nye PlayStation-spill i februar (det har blant annet gått rykter om Kratos' tilbakekomst), og forhåpentligvis noe fra tredjeparter også.

Hva håper du å se i en hypotetisk Sony-strøm?