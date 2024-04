Rykte: Sony skal ha ny PlayStation Showcase i mai

HQ

I fjor hadde Sony årets største PlayStation-event i mai med en showcase som inkluderte kunngjøringer av titler som Bungies Marathon og Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Ikke overraskende, for Sony har gjort det til vane å fortsatt avsløre mange nyheter i mai eller juni, noe de tydeligvis skal gjøre i år også.

For Giant Bombs Jeff Grubb hevder at Sony har planlagt en eller annen event i mai:

"Jeg har hørt at det skal være en PlayStation... noe - enten en State of Play eller et Showcase - i mai, så dette (Silent Hill 2 Remake) kommer sannsynligvis til å være der."

For nesten to måneder siden ble det avslørt at Sony ikke kommer til å lansere noen nye spill i de store, eksisterende franchisene før etter 31. mars 2025, men det betyr ikke at de ikke har planlagt helt nye spill, en oppfølger til Astro's Playroom, store spill fra samarbeidspartnere eller den lenge ryktede PlayStation 5 Pro.

Hva ønsker du å se på en stor PlayStation Showcase i mai?