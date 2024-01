Rykte: Star Wars Outlaws lanseres i første halvdel av 2024

HQ

Mange sci-fi-fans ble imponert da vi fikk se gameplay fra Star Wars Outlaws i fjor sommer. Selv om lanseringsdatoen fortsatt er ukjent, og vi bare har dette året til rådighet, ser det ut til at lanseringen kan skje før juli.

I en omfattende rapport fra Insider Gamings Tom Henderson kommer det frem at Ubisoft sikter mot en lansering av Star Wars Outlaws i løpet av første halvår i år. Så vidt vi vet, var Prince of Persia: The Lost Crown, Skull and Bones og potensielt Tom Clancy's The Division Resurgence de eneste store lanseringene Ubisoft hadde planlagt for tidlig i 2024.

Star Wars Outlaws ville absolutt være en storfavoritt å legge til i den rekken. Det finnes imidlertid ingen bekreftelse fra Ubisoft på at dette er planen, så selv om Henderson stort sett er pålitelig når det gjelder slike ting, kan planene endre seg internt hos Ubisoft.

Når det gjelder hva som kommer resten av året, ser det ut til at Assassin's Creed Codename Red lanseres i november, slik vi rapporterte i går.