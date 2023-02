Rykte: Starfield ankommer i juni

HQ

Microsofts showcase forrige juni var utrolig interessant. Ikke bare for spillene det avslørte, men også det faktum at det ble lovet at hver av disse titlene ville komme i løpet av de neste 12 månedene.

Spol frem til 2023, og det ser ut til at løftet kommer til å bli opprettholdt. Journalist Jez Corden mener at Xbox fortsatt sikter mot en utgivelsesdato for Starfield i juni.

<social>https://www.youtube.com/watch?v=wed2kybMxvg&t=6167s&ab_channel=RandalThor19</social>

"Jeg er av den oppfatning at Starfield kommer til å lanseres i juni," sier Corden etter rundt 1 time og 42 minutter i videoen ovenfor, " Jeg tror Starfield kommer til å droppe i juni. Selv om jeg har et veddemål om at det blir forsinket utover juni, antyder den siste informasjonen jeg har juni.

Det var tidligere rykter om at Starfields utgivelse skulle bli skjøvet ut av første halvår i år, og at spillet siktet mer mot en løsere sommerlanseringsperiode. men hvis Cordens uttalelse viser seg å være sann kan vi i stedet fortsatt forvente at Bethesdas neste enorme RPG kommer ut som lovet i første halvdel av 2023.