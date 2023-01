Rykte: Starfield slippes litt senere enn planlagt

HQ

Som du sikkert har fått med deg, har Microsoft planlagt et arrangement kalt Developer Direct 25. januar, hvor de vil vise mye mer fra Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall og The Elder Scrolls Online.

Et spill vi imidlertid ikke får se noe fra under denne Directen er Starfield, som skal få sin egen dedikerte presentasjon på et senere tidspunkt. Starfield skal ifølge planene også lanseres i første halvdel av 2023, men ifølge et nytt rykte fra podcasten Defining Duke ser det ut til at det nok en gang (det var opprinnelig planlagt utgitt i november i fjor) kan bli flyttet til en senere dato.

Det er YouTuberen MrMattyPlays som hevder å ha hørt fra pålitelige kilder at Starfield ikke kommer til det planlagte lanseringsvinduet. Heldigvis sier han at det ikke vil være noen stor forsinkelse, og at vi fortsatt vil kunne nyte det massive rollespillet i løpet av sommeren, som skulle bety enten juli eller august i så fall.

Med tanke på ryktene som hevder at Redfall har blitt utsatt til mai, er det ikke vanskelig å forestille seg hvorfor Microsoft ønsker litt større mellomrom mellom de store lanseringene sine. De har også Forza Motorsport og Minecraft Legends på vei, så det kommer til å bli en ganske travel vår uansett.