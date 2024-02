Rykte: Starfield og Indiana Jones kommer til PlayStation 5

HQ

I et par måneder har det vært flere indikasjoner på at Microsoft er i ferd med å legge om strategien for Xbox fremover. Dette inkluderer innsidere som hevder at Hi-Fi Rush og Sea of Thieves vil komme til PlayStation 5 og/eller Switch, men også Xbox' finansdirektør Tim Stuart som i november sa at vi kan forvente Microsoft-spill på "alle skjermer som kan spille spill".

Det ser ut til at de mener alvor. Flere innsidere hevder nå at vi kan forvente at Microsoft virkelig vil gjøre en innsats med sine multiformatutgivelser, og brukeren Idle Sloth sier (i et nå slettet X-innlegg) at vi kan forvente at Xbox-teamet vil kommunisere strategien fremover i slutten av februar/begynnelsen av mars. Noen av titlene som forventes å bli en del av dette er Starfield, som ble utgitt i september, men også Bethesdas kommende spill som Indiana Jones and the Great Circle og den neste id Software-tittelen, som antas å være et nytt Doom.

Om dette betyr at alle spill vil være i multiformat fra nå av, eller om det er et utvalg eller en annen form for plan, gjenstår å se, men det pleier ikke å være røyk uten ild - og det har vært mye røyk i det siste. Vi er også spente på hvordan Xbox-konsollene og Game Pass passer inn i alt dette (ettersom Game Pass sannsynligvis ikke blir tillatt på verken PlayStation 5 eller Switch).