Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Starfield

Rykte: Starfield blir ikke avslørt for PS5 før i 2026

En pålitelig innsider har pekt på at 2026 er når vi vil se Bethesdas RPG treffe en ny plattform.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nå som Xbox nesten har forlatt eksklusive utgivelser, venter mange PS5-eiere på å se når de vil kunne spille noen av Xbox Studios' titler på konsollen. Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har enten kommet eller kommer til PS5.

Et spill som står øverst på mange ønskelister er Starfield, noe som ennå ikke har fått en PS5-utgivelsesdato. Ifølge innsideren NateTheHate skal vi ikke forvente å se en kunngjøring av porten i år. "Tror kunngjøringen vil være i 2026 med mindre planene endres," skrev han på Twitter / X.

Starfield ble utgitt tilbake i 2023 for Xbox og PC, og mens anmeldelser var sterke for RPG, slet spillerne i stor grad med å føle seg like investert som de gjorde med andre store Bethesda IP-er. For øyeblikket venter vi også på avsløringen av spillets andre store DLC, som heller ikke ser ut til at det kommer i år. Kanskje den lanseres med PS5-versjonen i 2026.

Starfield

Relaterte tekster

7
StarfieldScore

Starfield
ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

Endelig er det tid for å utforske verdensrommet i Bethesdas første helt nye spillserie på over 25 år. Vi sjekker om romfartseventyret holder det som loves...

0
Starfield kan komme til Switch 2

Starfield kan komme til Switch 2
NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Etter en trøblete, men kommersielt vellykket lansering, kan Starfield snart få et nytt liv på nye plattformer. Et nytt rykte antyder at Bethesdas romepos er på vei til både PS5 og Nintendo Switch 2 i 2026.



Loading next content