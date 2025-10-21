Rykte: Starfield blir ikke avslørt for PS5 før i 2026

HQ

Nå som Xbox nesten har forlatt eksklusive utgivelser, venter mange PS5-eiere på å se når de vil kunne spille noen av Xbox Studios' titler på konsollen. Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har enten kommet eller kommer til PS5.

Et spill som står øverst på mange ønskelister er Starfield, noe som ennå ikke har fått en PS5-utgivelsesdato. Ifølge innsideren NateTheHate skal vi ikke forvente å se en kunngjøring av porten i år. "Tror kunngjøringen vil være i 2026 med mindre planene endres," skrev han på Twitter / X.

Starfield ble utgitt tilbake i 2023 for Xbox og PC, og mens anmeldelser var sterke for RPG, slet spillerne i stor grad med å føle seg like investert som de gjorde med andre store Bethesda IP-er. For øyeblikket venter vi også på avsløringen av spillets andre store DLC, som heller ikke ser ut til at det kommer i år. Kanskje den lanseres med PS5-versjonen i 2026.