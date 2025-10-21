Rykte: Starfield blir ikke avslørt for PS5 før i 2026
En pålitelig innsider har pekt på at 2026 er når vi vil se Bethesdas RPG treffe en ny plattform.
Nå som Xbox nesten har forlatt eksklusive utgivelser, venter mange PS5-eiere på å se når de vil kunne spille noen av Xbox Studios' titler på konsollen. Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har enten kommet eller kommer til PS5.
Et spill som står øverst på mange ønskelister er Starfield, noe som ennå ikke har fått en PS5-utgivelsesdato. Ifølge innsideren NateTheHate skal vi ikke forvente å se en kunngjøring av porten i år. "Tror kunngjøringen vil være i 2026 med mindre planene endres," skrev han på Twitter / X.
Starfield ble utgitt tilbake i 2023 for Xbox og PC, og mens anmeldelser var sterke for RPG, slet spillerne i stor grad med å føle seg like investert som de gjorde med andre store Bethesda IP-er. For øyeblikket venter vi også på avsløringen av spillets andre store DLC, som heller ikke ser ut til at det kommer i år. Kanskje den lanseres med PS5-versjonen i 2026.