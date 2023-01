Redfall lanseres tydeligvis i mai - Vil Starfield utsettes igjen?

HQ

Allerede for seks måneder siden bestemte Xbox Game Studios og Bethesda seg for å slå to fluer i en smekk med å utsette både Redfall og Starfield vekk fra denne høsten. Den gang nøyde de seg med å si at begge spillene i stedet ville være klare i løpet av 2023s første halvdel, men det er muligens litt skummelt ut for spillet fra skaperna av The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4.

Etter noen uker med både vage og troverdige rykter avslører Windows Centrals nærmest feilfrie Jez Corden at han også har hørt at Redfall internt har blitt utsatt til den første uken av. Kildene hans avslører også at planen er å følge i Forza Horizon 5 sine fotspor ved å gi de som kjøper spesialutgaver av spillet tilgang til det noen dager tidligere, så det lukter en skikkelig lansering den 5. mai slik at de som betaler mer får spillet den 1. eller 2.

Grunnen til at jeg nevner Starfield i overskriften er at Xbox i utgangspunktet hevdet at Redfall ville lanseres forrige sommer, altså et halvt år før Starfields novemberslipp. Da virker det ganske tvilsomt at et langt større open world-spill rekker å komme ut før Redfall. Særlig siden de sikkert ønsker å unngå Star Wars Jedi: Survivor og Resident Evil 4 i mars, men å slippe det i april er kanskje ikke umulig heller om både utviklerne og Xbox er villige til å bryte løftet om en mer finpusset opplevelse enn Skyrim og Fallout 4...Uansett virker det altså som om vi vet når Redfall blir klart med mindre noe endrer seg drastisk.

Hva tror og håper du?