Rykte: State of Decay 3 utsatt til 2026

HQ

Ryktet på gaten er at State of Decay 3, opprinnelig forventet i 2025, nå kan se på en tidlig 2026-utgivelse. Ifølge innsider Jez Corden på Xbox Two-podcasten skyldes denne potensielle forsinkelsen ikke tilbakeslag i utviklingen. I stedet ser det ut til at Microsoft strategisk plasserer ut sitt utvalg for å unngå overlappende lanseringer, med tungvektere som Fable også planlagt for 2025.

Spillet, som ble kunngjort tilbake i 2020 på Xbox Showcase, har utviklet seg jevnt og trutt, med en teaser tidligere i år som ga fansen et glimt av den kjølige verdenen. Microsoft ser ut til å spille det smart, og sørger for at spillet får det søkelyset det fortjener i stedet for å konkurrere om oppmerksomhet under et overfylt utgivelsesvindu.

Vil du heller vente på en veltimet, polert lansering, eller klør du etter State of Decay 3 uansett dato?