Rykte: State of Play-presentasjon satt til 24. september

Vi har allerede hatt en Sony-presentasjon denne måneden, som ga oss vår første titt på PS5 Pro. Men en ny kan komme så snart som neste uke, hvis man skal tro bransjeinnsider Jeff Grubb.

På sitt Game Mess Mornings-show avslørte Grubb at en Sony State of Play-presentasjon sannsynligvis vil skje den 24. september, som er denne kommende tirsdagen. I presentasjonen kunne vi veldig godt se offisiell bekreftelse av Horizon Zero Dawn Remaster, samt oppdateringer om andre Sony-eksklusiver.

Det er også et par live-tjenester vi kan få en oppdatering på, som Fairgame$ og Bungies Marathon. Etter Concord-floppen kan det gjøre noe godt å vise frem bedre live-tjenesteinnsats fra Sony.

Hva tror du vil bli vist frem neste uke?