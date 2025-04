Rykte: The Elder Scrolls IV: Oblivion nyinnspilling kan komme når som helst

HQ

Mens vi fremdeles venter på en offisiell kunngjøring av The Elder Scrolls IV: Oblivion nyinnspilling, øker flere og flere bevis for det. Nå ser det ut til at ikke bare vil en avsløring komme snart, men spillets utgivelse kan til og med falle sammen med den.

Det har vært spekulasjoner om at en Oblivion-nyinnspilling av skyggen har falt, og rykter pekte på at den kom vår vei en gang i forrige uke. Den siste oppfatningen kommer imidlertid fra Giant Bombs Jeff Grubb, som sier at "det kommer til å skygge slippe ganske snart."

Oblivion-remaken vil se det klassiske RPG fullstendig omgjort med Unreal Engine 5, og vil se nye spillmekanikker rundt stealth, bueskyting, blokkering, utholdenhet og mer. Det originale spillet er nesten to tiår gammelt nå, så en nyinnspilling vil være velkommen for mange fans, og det ser ut til at det bare er et spørsmål om tid før vi får det i hendene.

The Elder Scrolls IV: Oblivion er tilgjengelig nå på PC, Xbox 360 og PS3.