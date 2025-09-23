Rykte: The Elder Scrolls VI vil bli utgitt sent i 2027

HQ

Selv om Fallout er større enn noensinne og Starfield ser ut til å være på vei mot flere formater, er det åpenbart The Elder Scrolls VI som folk er mest nysgjerrige på når det gjelder Bethesdas spill. Men etter kunngjøringen for snart ti år siden har vi egentlig ikke hørt noe.

Og ... det har vi fortsatt ikke, men den ofte pålitelige lekkasjen eXtas1s har nå en liten godbit å tilby (takk Insider Gaming), og sier i den siste episoden av YouTube-showet sitt at spillet er rettet mot en utgivelse i slutten av 2027. Hvor han fikk informasjonen fra er imidlertid ikke avslørt, så ta den med en stor klype salt for nå.

Hvis han har rett, kan vi imidlertid potensielt se de første livstegnene mot slutten av neste år.