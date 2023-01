Rykte: TT Games jobber med LEGO Batman 4

I dag på GRTV Live: Lego Batman 3 den 24 november 2014 klokken 14:50 NYHET. Skrevet av Morten Bækkelund På dagens program for Gamereactor Live står superhelter av den klossete sorten, da planen er å fyre opp TT Games' nye Lego Batman 3: Beyond Gotham til Playstation 4....

Conan O'Brian dukker opp i Lego Batman 3 den 13 oktober 2014 klokken 12:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Uner New York Comic Con denne helgen ble det avslørt at nok en kjent person vil dukke opp i det kommende Lego Batman 3: Beyond Gotham (vi vet allerede at Kevin Smith og...

Kevin Smith spiller Kevin Smith i Lego Batman 3 den 6 oktober 2014 klokken 12:11 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Forfatter og regissør Kevin Smith har blant annet skrevet tegnseriealbum til Daredevil og Spider-man, og nå bekreftes det at han skal få være en helt egen DC-helt i det...

Slippdato spikret for Lego Batman 3 den 26 august 2014 klokken 17:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Warner Bros har endelig gått ut med lanseringsdatoen for TT Games' kommende eventyr, Lego Batman 3: Beyond Gotham. For oss her i Norge vil spillet bli tilgjengelig 14....