Rykte: Ubisoft har avlyst « Far Cry: Maverick» og startet utviklingen av det «virkelig ambisiøseKodiak

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Det er fem år siden Ubisoft ga ut et nytt Far Cry-spill, en serie som tidligere fikk en ny utgave annethvert år. Med andre ord ser det ut til å ha blitt en av de spillseriene som får høyst én ny tittel per konsollgenerasjon, og hvor man kan mistenke at enorme summer har blitt brukt på prototyper for live-tjenester.

Insider Gaming melder nå at Far Cry-spillet kjent under kodenavnet Maverick (som vi tidligere har omtalt), som angivelig skulle være et «extraction shooter», er blitt kansellert, mens et annet prosjekt er satt i gang i stedet. Dette nye spillet går under kodenavnet Kodiak og beskrives som en åpen-verden-opplevelse der «spillerinteraksjoner og spillerdrevne historier står i sentrum.»

Det bygger på grunnlaget fra det avlyste Maverick, selv om konseptet med et «extraction shooter»-spill er skrotet. Siden utviklingen i praksis starter helt fra bunnen av, vil vi sannsynligvis ikke se noe på flere år, men det kan være verdt å vente på, siden det angivelig er «virkelig ambisiøst».

I tillegg til dette jobber Ubisoft med det neste hovedspillet i serien, med tittelen Blackbird. Utviklingen av dette spillet går fremover, og forhåpentligvis vil det ikke ta altfor lang tid før vi ser noen konkrete tegn til liv.