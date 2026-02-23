Ubisoft har "flere" Assassin's Creed-spill og to "veldig lovende" Far Cry-prosjekter på gang

HQ

Man skulle kanskje tro at Ubisofts pipeline var litt begrenset og dyster etter de nylige permitteringene og kanselleringene av flere prosjekter under utvikling. Ifølge administrerende direktør Yves Guillemot er dette langt fra tilfelle for noen av nøkkel- og tentpole-franchisene.

I en samtale med Variety uttrykte Guillemot at på tvers av det nyetablerte Vantage Studios, som fører tilsyn med de store franchisene som utgjør Ubisofts skattekiste av IP, er det faktisk "flere" Assassin's Creed-titler i arbeid, spredt over enspiller og flerspiller.

Basert på dette er direkte bekreftelse på at ikke bare ett, men to "veldig lovende" Far Cry-spill også er i produksjon, med ytterligere detaljer om denne saken ikke delt.

Så det er to av de viktigste franchisene, men hva med Rainbow Six? Guillemot delte faktisk ikke mye om denne serien, bare at Rainbow Six klarer å bringe inn så mange som 2.5 millioner spillere daglig, noe som viser at interessen for de pågående prosjektene som Siege X fortsatt er enormt høy.

