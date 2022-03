Rykte: Ubisoft jobber på en Ori-inspirert reboot av Prince of Persia

HQ

Selv om Sands of Time er i ferd med å få en remake, som vi dog ikke har hørt noe om på veldig lenge, kan man trygt si at Ubisoft ikke har gitt Prince of Persia mye kjærlighet det siste tiåret. Men nå ser det ut til at det vil endre seg.

Nylig slapp journalisten Tom Henderson en detaljert rapport om en kommende digital presentasjon fra Ubisoft, som skal gi informasjon om hva selskapet jobber med for tiden. Blant disse prosjektene er det tilsynelatende en reboot av den persiske prinsen, med inspirasjon fra Moon Studios' Ori-serie.

Via xFire sier Henderson følgende:

"A second Prince of Persia title is reportedly in the works at Ubisoft, with Ubisoft Montpellier being involved in the project. The game was described as taking "inspiration from Ori" and will be a 2.5D game. Additional details on this title were slim, but I hope to be able to reveal more shortly. Nonetheless, it does seem that Ubisoft is actively working on a second Prince of Persia title."

