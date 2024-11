Rykte: Ubisoft utvikler en Animal Crossing-konkurrent

Det er mye som ikke har gått Ubisofts vei de siste årene, med spill som ikke har fått de mottakelsene selskapet håpet på, og som ofte kritiseres for å være uferdige ved lansering. I tillegg har det kommet rapporter om en giftig arbeidsplass og at de melker franchisene sine.

Derfor liker vi et nytt Insider Gaming-rykte som sier at Ubisoft nå er i ferd med å skape noe nytt, nemlig en Animal Crossing -utfordrer. Spillet går under tittelen Alterra (kan være et arbeidsnavn), og lar oss ta vare på en øy fylt med Funko Pop-lignende skapninger kalt Matterlings.

I motsetning til i Animal Crossing, ser det ut til at Ubisoft ønsker å gå for en større skala, hvor vi vil kunne reise til nye områder for å finne ressurser og mer.

Alterra sies å være basert på et nedlagt prosjekt og har vært under utvikling i nesten to år allerede, så kanskje det ikke tar så lang tid før vi får se mer - forutsatt at den ubekreftede informasjonen er sann.